В ЛНР в результате удара дрона пострадали два сотрудника "Луганскгаза"
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Кременском округе ЛНР в результате удара дрона пострадали два сотрудника ГУП ЛНР "Луганскгаз" , сообщили в правительстве региона.
"Дрон ВСУ атаковал газовщиков по пути из пгт. Краснореченское Кременского муниципального округа в Рубежное", - говорится в сообщении.
Двое пострадавших госпитализированы с множественными минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
"Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. У пострадавшего сильная кровопотеря и очень серьезные ранения нижних конечностей", - говорится в сообщении.