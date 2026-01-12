Поиск

В ЛНР в результате удара дрона пострадали два сотрудника "Луганскгаза"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Кременском округе ЛНР в результате удара дрона пострадали два сотрудника ГУП ЛНР "Луганскгаз" , сообщили в правительстве региона.

"Дрон ВСУ атаковал газовщиков по пути из пгт. Краснореченское Кременского муниципального округа в Рубежное", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших госпитализированы с множественными минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

"Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. У пострадавшего сильная кровопотеря и очень серьезные ранения нижних конечностей", - говорится в сообщении.

