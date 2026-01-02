Фигура Деда Мороза загорелась в Уфе после запущенного фейерверка

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Новогодняя фигура Деда Мороза вспыхнула от фейерверка в Уфе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел после полудня в пятницу на улице Булата Имашева (на территории ледового городка микрорайона Кузнецовский затон).

"По предварительной информации, местный житель решил запустить пиротехническое изделие неподалеку от декоративной конструкции. В результате его неосторожных действий конструкция загорелась", - говорится в сообщении.

На происшествие оперативно среагировали полицейские, которые потушили возгорание огнетушителями до приезда пожарных. Пострадавших в результате инцидента нет.