Поиск

Транскам открыли для легкового транспорта

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Движение легкового транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали после расчистки дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение для легкового автотранспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 мск 2 января", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта было ограничено на участке Транскавказской автомагистрали с 22:00 мск 31 декабря из-за непогоды.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам МЧС Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

 Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды

Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

 Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

Пункты обогрева открывают в Апшеронском районе Кубани из-за отсутствия электричества

Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

 Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 64 украинских БПЛА

Ограничения введены в аэропортах Самары, Пензы, Домодедово и Жуковском

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 33

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 201 беспилотника ВСУ с 16:00

Губернатор Херсонской области доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });