Транскам открыли для легкового транспорта

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Движение легкового транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали после расчистки дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение для легкового автотранспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 мск 2 января", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта было ограничено на участке Транскавказской автомагистрали с 22:00 мск 31 декабря из-за непогоды.