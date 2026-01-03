Больше 1,1 тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Число машин перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту достигло 1 120 в субботу днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 718 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 402 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи - в два.

Значительные очереди перед Крымским мостом отмечаются второй день подряд, однако в пятницу отметка в тысячу автомобилей в ожидании не была достигнута.

Предыдущий раз более тысячи машин в очередях перед Крымским мостом фиксировали в сентябре.