Число машин в ожидании досмотра перед Крымским мостом превысило 1,5 тыс.

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Более 1,5 тыс. автомобилей ожидают досмотра перед въездом на Крымский мост в субботу днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 050 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 459 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания со стороны Тамани превышает три часа, со стороны Керчи оценивается в два.

Значительные очереди перед Крымским мостом наблюдаются второй день подряд. В субботу к 14:00 в ожидании досмотра находились более 1,1 тысячи автомобилей.