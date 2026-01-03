Автобус с пассажирами опрокинулся в Тульской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Тульской области устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Вологды в село Себино Кимовского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в субботу.

По данным надзорного ведомства, авария произошла в Богородицком районе на автомобильной трассе "Богородицк - Епифань". В результате аварии десять пассажиров обратились за медицинской помощью.

"По предварительным данным водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на правый бок", - говорится в сообщении.

В своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал, что в туристическом автобусе находился 31 человек. "Погибших нет. В настоящее время в медицинские учреждения доставляются 10 человек. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка", - сообщил он.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, сообщение об аварии возле деревни Колодези Богородицкого района поступило в оперативную дежурную смену в 15:25.

Сообщается, что автобус съехал в кювет. Имеются пострадавшие.

В селе Себино находится дом-музей святой Матроны Московской.