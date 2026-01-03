Ограничения на прием и отправку самолетов сняты в аэропорту Краснодара

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара в субботу вечером возобновил обслуживание рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.