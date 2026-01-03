Количество пострадавших в ДТП в Тульской области увеличилось до 14

Четверо из пострадавших госпитализированы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - До 14 человек увеличилось количество пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Тульской области, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Мухин.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и двое мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, один человек от эвакуации в больницу отказался", - написал он в субботу своем телеграм-канале.

Он отметил, что в настоящий момент девять человек направлены на амбулаторное лечение, четверо госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

В своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что остальные пассажиры, первоначально доставленные в учреждения здравоохранения, после оказания медицинской помощи были отпущены для дальнейшего прохождения амбулаторного лечения по месту жительства.

"Они вместе с остальными пассажирами отправятся обратно в Вологду по окончании выяснения обстоятельств происшествия правоохранительными органами. Для этого предоставлен резервный автобус", - проинформировал Миляев.

В министерстве здравоохранения Тульской области организована работа телефона горячей линии для уточнения информации о состоянии здоровья пострадавших в ДТП.

Как сообщалось, авария произошла днем в субботу в Богородицком районе на автомобильной трассе "Богородицк- Епифань". Автобус следовал из Вологды в село Себино Кимовского района.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на правый бок.

Первоначально сообщалось, что в результате ДТП 10 пассажиров обратились за медицинской помощью.

Всего в автобусе находились 29 пассажиров и двое водителей. Среди пассажиров детей не было. Как проинформировал Миляев, оставшиеся пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).