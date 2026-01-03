Поиск

Над регионами РФ с 16:00 нейтрализованы 103 украинских беспилотника

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российскими военными с 16:00 до 23:30 мск субботы перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотника, из них 44 - над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, за указанный период по 18 БПЛА нейтрализованы над Московским регионом и Калужской областью.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что пять БПЛА сбили над Тульской областью, по четыре - над Орловской областью, Крымом и Азовским морем.

Три украинских дрона нейтрализовали над Ростовской областью, по одному - над Курской, Тверской областями и Краснодарским краем.

Минобороны РФ
