Движение на трех федеральных трассах закрыто из-за непогоды в Саратовской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области временно закрыли движение транспорта еще на трех федеральных автотрассах, сообщает Госавтоинспекция региона в воскресенье в своем телеграм-канале.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 4 января с 07:00 по местному времени введено временное ограничение движения на трассах для грузовых и маршрутных транспортных средств в Гагаринском, Энгельсском, Федоровском, Советском, Ершовском, Красноармейском, Дергачевском и Озинском районах", - говорится в сообщении.

Движение транспорта закрыто на трассах Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", А-298 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан", А-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград".

Ограничение действует до особого распоряжения.

Накануне из-за сильной метели и тумана видимостью до 500 метров было закрыто движение транспорта на четырех федеральных автотрассах.

Синоптики прогнозируют в течение дня усиление снегопада и западного ветра порывами до 27 м/с.