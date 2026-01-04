Восстановлено движение по пяти федеральным трассам в Саратовской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области восстановили движение транспорта по пяти федеральным автотрассам, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Движение транспорта восстановлено на трассах Р-22 "Каспий" а/д М-4 "Дон - Тамбов - Волгоград - Астрахань", Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград", Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов", Р-207 "Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260", написал Бусаргин.

2 января Саратовскую область накрыл сильный снегопад с западным ветром до 27 м/с и туманом видимостью до 500 м.