Генпрокуратура РФ за 11 месяцев получила более тысячи запросов о выдаче преступников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ за 11 месяцев ушедшего года рассмотрела 1081 запрос иностранных государств о выдаче подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, большинство запросов поступило от государств СНГ, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"За 11 месяцев 2025 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрен 1081 иностранный запрос о выдаче лиц из России. Подавляющее большинство запросов о выдаче поступило из компетентных органов государств - участников СНГ (Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан)", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По результатам рассмотрения этих запросов принято 807 решений о выдаче, в том числе в ОАЭ, Марокко, Латвию.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что взаимодействие с компетентными органами иностранных государств в сфере экстрадиции и оказания правовой помощи по уголовным делам осуществляется на основе как универсальных положений, таких как конвенции ООН и ее специализированных учреждений, так и региональных, например Содружества Независимых Государств, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества, а также на основе международных договоров, двусторонних договоров и по принципу взаимности.

"Сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в вопросах выдачи по-прежнему находится на достаточно высоком уровне", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

