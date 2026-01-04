Поиск

Власти Башкирии, Татарстана и Оренбуржья из-за пурги ограничили движение на трассе М-5

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Башкирии введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 "Урал", сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На фоне сильного ветра, низовой метели и обильного снегопада ограничения с 13:00 по местному времени введены на участке с 1280 по 1364 км.

Ориентировочное время окончания ограничений - воскресенье, до 21:00 (местного времени).

Власти Татарстана из-за снегопада также временно ограничили движение по федеральной автотрассе М-5 "Урал.

"На федеральной автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории Татарстана, введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале в воскресенье.

Власти Оренбургской области из-за сильной метели также ввели ограничение движения на трассе М-5 "Урал", сообщает Госавтоинспекция региона.

Ограничение введено до улучшения погодных и дорожных условий.

Башкирия Татарстан Оренбургская область М-5
