Снегопад нарушил энергоснабжение 55 населенных пунктов Пензенской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Аварии на линиях электропередач во время сильного снегопада нарушили энергоснабжение в 55 населенных пунктах Пензы и 14 районах области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

"Отключения затронули 6 тыс. 725 домовладений, где проживает более 13 тысяч человек. Ликвидацией аварий занимались 67 бригад энергетиков", - написал Мельниченко.

Электроснабжение оперативно восстановлено в 5 тыс. 334 домовладениях, где проживают почти 11 тыс. человек, добавил губернатор.

По его словам, в Пензе ликвидированы локальные отключения в микрорайонах ГПЗ, Бугровка, Барковка, Арбеково, Север. "Сейчас работы ведутся в 13 населенных пунктах региона, из них в 9 - в Бессоновском районе. Там без электричества остаются более 1,5 тысяч домов с 3,5 тысячами жителей. Количество бригад энергетиков увеличено с 4 до 6. В Кузнецком районе под аварийное отключение попало направление Дворики - Новостройка - Комаровка - Сосновка", - уточнил глава региона.

Для расчистки снега на территории региона задействовано 1 тыс. 98 единиц техники, включая машины управляющих компаний и предприятий.

Временное ограничение движения на региональных дорогах снято в 9:00, для автобусов и грузового транспорта на трех федеральных трассах в границах Пензенской области - продлено до 13:00, написал Мельниченко.

На участке трассы Р-207 "Пенза - Балашов - Михайловка" введено ограничение для всех транспортных средств до 15:00.

По данным синоптиков, за последние сутки в регионе выпало снега от 50 до 100% декадной нормы. Продолжится мокрый снег, морось, ветер 8-13 м/с, порывы могут быть 15-20 м/с, местами до 25 м/с. На дорогах - гололед, метель, заносы. Погодные "качели" продолжатся и в ближайшие дни.