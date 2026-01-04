Число выдворенных из РФ мигрантов в 2025 году сократилось более чем на треть

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В 2025 году более чем на треть уменьшилось число выдворенных из России иностранцев. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе судебных приставов.

"За 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, за 11 месяцев 2024 года это число составляло 79 тысяч человек", - сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос агентства.

В 2024 году приставы зафиксировали почти двукратный рост выдворенных мигрантов по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2025 году число иностранцев и лиц без гражданства, выдворенных из страны, стало значительно сокращаться.

В ФССП тенденцию к уменьшению высылки мигрантов связали с продлением действия указа президента РФ "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки". В соответствии с указом иностранцы должны были урегулировать свое правовое положение в стране до 10 сентября.