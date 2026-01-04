Энергоснабжение восстановили в двух населенных пунктах Туапсинского района Кубани

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Энергоснабжение восстановили в хуторе Папоротном и селе Гойтх Туапсинского района (Краснодарский край), которые из-за сильного снегопада ранее остались без электроэнергии, сообщает оперативный штаб региона.

"Работы завершили в отдаленном хуторе Папоротном и селе Гойтх. Жители еще четырех поселений получают электричество по временной схеме - там подстанции запитали от дизельных генераторов - это поселок Горный, села Терзиян, 1-я и 4-я Гунайка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, власти Туапсинского района запросили помощь у правительства Кубани для ликвидации последствий сильного снегопада, оставившего без электроэнергии ряд населенных пунктов.

Сообщалось также, что обильный снегопад привел к гибели одного человека в Белореченском районе Краснодарского края, еще один человек пострадал. Было временно запрещено движение транспорта по Шаумянскому перевалу в Туапсинском районе Кубани.