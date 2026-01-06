Поиск

Восстановлено электроснабжение в домах 2,3 тыс. жителей Краснодарского края

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Восстановлено энергоснабжение в двух районах Краснодарского края, обесточенных из-за сильного снегопада, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

В РоссииВосстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском краеВосстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском краеЧитать подробнее

"За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - говорится в сообщении.

В настоящее время более 50 аварийных бригад продолжают работать над восстановлением электроснабжения в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. В этих муниципалитетах остается вернуть свет в домовладения около 700 человек, уточнили в штабе.

Как сообщалось, 31 декабря и 1 января из-за непогоды на Кубани было нарушено электроснабжение в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов. Кроме того, была частично нарушена подача электроэнергии в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях, полностью были обесточены Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" опубликовал снимок туманности "Рождественская ёлка"

Россия и мир: 2026. Тренды внешней политики

Самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за неполадки

Восстановлено движение поездов по одному из путей на Транссибе после схода вагонов в Приамурье

 Восстановлено движение поездов по одному из путей на Транссибе после схода вагонов в Приамурье

Беспилотник сбит в Удмуртии

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 129 украинских дронов

Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8069 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 88 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });