Восстановлено электроснабжение в домах 2,3 тыс. жителей Краснодарского края

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Восстановлено энергоснабжение в двух районах Краснодарского края, обесточенных из-за сильного снегопада, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

"За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - говорится в сообщении.

В настоящее время более 50 аварийных бригад продолжают работать над восстановлением электроснабжения в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. В этих муниципалитетах остается вернуть свет в домовладения около 700 человек, уточнили в штабе.

Как сообщалось, 31 декабря и 1 января из-за непогоды на Кубани было нарушено электроснабжение в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов. Кроме того, была частично нарушена подача электроэнергии в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях, полностью были обесточены Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения.