Yemenia Airways запустят рейсы с острова Сокотра в Саудовскую Аравию

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Yemenia Airways ("Йеменские авиалинии") объявила о запуске коммерческого рейса с острова Сокотра в Джидду (Саудовская Аравия) для возвращения туристов из Йемена, сообщает посольство РФ в Йеменской Республике.

"Первый рейс запланирован на 7 января 2026 г. Позднее планируется введение регулярного авиасообщения между упомянутыми Джиддой и Сокотрой, однако точной информации об этом нет", - говорится в сообщении диппредставительства.

Стоимость одного авиабилета составит $700, приобрести их можно только в офисе авиакомпании.

"Просим внимательно ознакомиться с порядком получения визы в Саудовскую Аравию и учитывать тот факт, что по прибытии в Джидду вам с высокой долей вероятности будет необходимо сменить терминал для дальнейшего возвращения домой", - подчеркнули в посольстве.

Внутренние и зарубежные рейсы из Йемена были приостановлены на фоне обострения обстановки в стране. В результате там застряли порядка 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне.