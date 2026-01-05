Поиск

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток отбили две попытки украинских войск прорваться в город Купянск Харьковской области, сообщил в понедельник начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями Шестой армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью прорыва в Купянск", - сказал Бигма.

По его словам, в этих боях уничтожены до 10 украинских военнослужащих.

20 ноября прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Купянск взят под контроль Вооружённых сил РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 января 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Купянск РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

 Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

Четыре человека погибли в ДТП с 10 автомобилями в Татарстане

До 29 возросло число жертв удара БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 90 украинских беспилотников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8057 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 67 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });