Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток отбили две попытки украинских войск прорваться в город Купянск Харьковской области, сообщил в понедельник начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями Шестой армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью прорыва в Купянск", - сказал Бигма.

По его словам, в этих боях уничтожены до 10 украинских военнослужащих.

20 ноября прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Купянск взят под контроль Вооружённых сил РФ.