Что случилось этой ночью: понедельник, 5 января

Заявление Трампа о возможной операции против президента Колумбии, отражение двух контратак ВСУ в районе Купянска, первое заседание суда по делу Николаса Мадуро

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп не исключил проведение операции против президента Колумбии. По словам Трампа, Колумбией "управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США". На вопрос, будут ли США проводить операцию против Колумбии, он ответил: "Для меня это звучит заманчиво".

- Российские военнослужащие в течение суток отбили две попытки украинских войск прорваться в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

- Американский лидер заявил, что Гренландия нужна США для оборонных целей. Также Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

- Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке для предъявления ему обвинений, сообщил телеканал ABC News. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.

- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватом Гренландии. Она отметила, что Гренландия как часть Дании является частью НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности североатлантического альянса.

- Северная Корея провела испытания гиперзвуковых ракет в воскресенье, за учениями наблюдал Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК. "4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА (Корейской народной армии - ИФ) по запуску гиперзвуковых ракет", - говорится в сообщении.

