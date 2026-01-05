Поиск

Генпрокуратура РФ сообщила, что США, Германия и Франция оставляют без ответа ее запросы о правовой помощи

В надзорном ведомстве заявили, что Канада, Болгария и Швейцария отказывали в удовлетворении запросов РФ по политическим мотивам

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ за 11 месяцев минувшего года направила 472 запроса о правовой помощи в иностранные государства, более половины из них были удовлетворены, однако имелись случаи отказов по политическим мотивам, а также игнорирования запросов России, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"За 11 месяцев 2025 г. в компетентные органы иностранных государств направлено 472 запроса о правовой помощи по уголовным делам. Компетентными органами иностранных государств исполнено 274 российских запроса", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Запросы о правовой помощи направлялись по уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, собственности, порядка управления, коррупционных преступлениях, преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, огнестрельного оружия и террористической деятельностью.

Как заявили в ведомстве, "российские запросы о правовой помощи по уголовным делам, направляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации за рубеж, отдельными странами не рассматриваются, наши неоднократные обращения по этому поводу остаются без какой-либо реакции".

В Генпрокуратуре пояснили, что речь идет, в частности, о запросах в США, Великобританию, Бельгию, Германию, Францию, Польшу и Эстонию.

Кроме того, "имелись случаи отказов в оказании правовой помощи по уголовным делам по политическим мотивам", отказывали РФ Болгария, Канада, Швейцария.

"Также в компетентные органы иностранных государств направлено 195 уголовных дел с запросами об осуществлении уголовного преследования, большинство направлено в государства-участники СНГ", - добавили в Генпрокуратуре.

Судебными органами иностранных государств по итогам рассмотрения ранее направленных российских уголовных дел вынесено 109 обвинительных приговоров, добавили там.

