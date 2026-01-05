Поиск

Крупные компании РФ еще год смогут не учитывать голоса устранившихся "недружественных" совладельцев

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года для ряда российских организаций из энергетического комплекса, включая электроэнергетику, машиностроение и торговлю, возможность не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Указ №1010 "О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 г. №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее право крупные компании из упомянутых отраслей получили в январе 2023 года, если они одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Согласно этим временным правилам, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании.

Эти правила вводились сначала до конца 2023 года, после чего продлевались в конце каждого из следующих годов.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Восстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском крае

 Восстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском крае

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

 Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

 Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

Четыре человека погибли в ДТП с 10 автомобилями в Татарстане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8062 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 69 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });