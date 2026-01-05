Крупные компании РФ еще год смогут не учитывать голоса устранившихся "недружественных" совладельцев

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года для ряда российских организаций из энергетического комплекса, включая электроэнергетику, машиностроение и торговлю, возможность не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Указ №1010 "О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 г. №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее право крупные компании из упомянутых отраслей получили в январе 2023 года, если они одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Согласно этим временным правилам, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании.

Эти правила вводились сначала до конца 2023 года, после чего продлевались в конце каждого из следующих годов.