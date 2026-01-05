Суд арестовал жителя Челябинской области по делу о покушении на теракт

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца 19-летнего жителя Челябинской области, задержанного накануне сотрудниками УФСБ России по региону за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания указанного лица изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствием это преступление будет квалифицировано по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта), в отношении арестованного продолжаются следственные действия.



