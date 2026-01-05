В РФ сообщили об ударах по предприятиям ВПК Украины и центру подготовки операторов дронов ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, цехам производства украинских беспилотников дальнего действия и центру подготовки операторов дронов ВСУ, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах.