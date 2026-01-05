Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 356 дронов ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Средства ПВО за сутки сбили 356 украинских беспилотников, три управляемые авиабомбы и три реактивных снаряда системы HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.



