Поиск

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2026 г. ожидается на уровне 110,4 млн человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году прогнозируется на уровне 110,4 млн человек, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"110,4 млн человек - план по перевозке пассажиров российскими авиакомпаниями на 2026 год", - сказал Ядров журналистам.

В 2025 году, по предварительным данным Росавиации, авиатрафик составил 108,5 млн человек - таким образом, в 2026-м показатель может подрасти на 1,8%. В сравнении с 2024 годом, когда было перевезено 111,7 млн пассажиров, прогнозный показатель меньше на 1,2%.

По словам Ядрова, один из главных факторов реализации плана на 2026 год - количество летающих воздушных судов. За счет развития компетенций российских центров техобслуживания авиатехники прогноз по снижению численности парка, который Росавиация делала в 2022 году, не сбывается: машины остаются на крыле в большем объеме.

Второй фактор - открытие южных аэропортов, не принимающих регулярные рейсы с 2022 года, а также периодически вводимые ограничения воздушного пространства в районе других аэропортов. "Мы видим переток пассажиров, которые пользовались авиацией, например, в аэропортах московского региона. Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400-500 км. Оценочно по году порядка 1 млн человек может сделать выбор в пользу наземных путей сообщения", - сказал Ядров.

Ранее Минтранс РФ снизил прогноз авиаперевозок на 2025 год со 109,7 млн человек до 107,5 млн. Ухудшение ожиданий связано с отсутствием возможности пополнения самолетного парка с учетом санкционных ограничений и "абсолютно логичным выбытием флота по техническому состоянию", поясняла директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева.

Росавиация Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Восстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском крае

 Восстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском крае

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

 Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

 Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8062 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 69 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });