Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2026 г. ожидается на уровне 110,4 млн человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году прогнозируется на уровне 110,4 млн человек, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"110,4 млн человек - план по перевозке пассажиров российскими авиакомпаниями на 2026 год", - сказал Ядров журналистам.

В 2025 году, по предварительным данным Росавиации, авиатрафик составил 108,5 млн человек - таким образом, в 2026-м показатель может подрасти на 1,8%. В сравнении с 2024 годом, когда было перевезено 111,7 млн пассажиров, прогнозный показатель меньше на 1,2%.

По словам Ядрова, один из главных факторов реализации плана на 2026 год - количество летающих воздушных судов. За счет развития компетенций российских центров техобслуживания авиатехники прогноз по снижению численности парка, который Росавиация делала в 2022 году, не сбывается: машины остаются на крыле в большем объеме.

Второй фактор - открытие южных аэропортов, не принимающих регулярные рейсы с 2022 года, а также периодически вводимые ограничения воздушного пространства в районе других аэропортов. "Мы видим переток пассажиров, которые пользовались авиацией, например, в аэропортах московского региона. Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400-500 км. Оценочно по году порядка 1 млн человек может сделать выбор в пользу наземных путей сообщения", - сказал Ядров.

Ранее Минтранс РФ снизил прогноз авиаперевозок на 2025 год со 109,7 млн человек до 107,5 млн. Ухудшение ожиданий связано с отсутствием возможности пополнения самолетного парка с учетом санкционных ограничений и "абсолютно логичным выбытием флота по техническому состоянию", поясняла директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева.