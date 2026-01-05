Поставку в Россию 40 кг кокаина из Латинской Америки пресекли в Петербурге

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Таможенники пресекли в Петербурге контрабанду 40 кг наркотиков, доставленных грузовым морским судном, сообщает в понедельник пресс-служба ФТС России.

"Сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Латинской Америки. Из незаконного оборота изъято 40 кг кокаина, стоимость которого на "черном" рынке оценивается в 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

40 брикетов с наркотиками спрятали в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном.

"Таможенники выявили поставку благодаря сработавшей системе управления рисками и принятым мерам таможенного контроля. Контейнер был просканирован инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрен служебными собаками", - уточняет ФТС.

По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.



