Путин дал поручения по развитию технологий искусственного интеллекта

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся 19 ноября 2025 года, сообщает сайт Кремля.

В частности, правительству РФ поручено подготовить при участии Банка России, Сбербанка, "Яндекса" и других организаций предложения по формированию комплекса решений, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, поручено подготовить национальный план по внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ.

При этом порчено предусмотреть повышение спроса на российские фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта, в том числе путем определения возможных сценариев использования технологий искусственного интеллекта и разработки планов их внедрения в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении.

Должно быть обеспечено приоритетное использование российских фундаментальных моделей генеративного искусственного интеллекта в государственном управлении и на объектах критической информационной инфраструктуры с учетом обеспечения безопасности при использовании таких моделей.

Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" поручено рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству центров обработки данных в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков.