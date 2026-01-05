Грузовое судно село на мель близ Таманского полуострова

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Грузовое судно под флагом Вануату село на мель возле мыса Железный Рог близ Таманского полуострова в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона в понедельник.

"В Темрюкском районе возле мыса Железный Рог в 50 метрах от берега на мель село грузовое судно. Судно двигалось под флагом Вануату без груза", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на судне находились 11 членов экипажа, пострадавших нет. Экипаж самостоятельно добрался на берега на шлюпках, людям оказывают необходимую помощь.