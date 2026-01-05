Почти 50 беспилотников уничтожены над Белгородской областью за сутки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 49 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 7:00 4 января по 7:00 5 января ликвидированы 49 беспилотников", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Так, подразделения "БАРС-Белгород" уничтожили 23 дрона. Из них семь FPV-дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Краснояружском и Шебекинском округах. Еще 10 беспилотников, включая восемь FPV-дронов и два самолетного типа, были сбиты из стрелкового оружия в Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Ракитянском, Чернянском и Яковлевском округах.

Кроме того, были ликвидированы шесть БПЛА типа "Чайка" в Борисовском округе с помощью специализированных средств противодействия.

Подразделения "Орлан" обезвредили 26 беспилотников. 14 FPV-дронов были подавлены РЭБ в Белгородском и Валуйском округах.

Стрелковым оружием были уничтожены девять FPV-дронов и три беспилотника самолетного типа в Белгородском, Волоконовском, Прохоровском и Шебекинском округах.

Кроме того, в Шебекинском округе один FPV-дрон был подавлен совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны.