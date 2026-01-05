Москва закрыла въезд на территорию РФ для 28 канадских граждан

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил о запрете на въезд в Россию 28 канадских граждан в ответ на объявленные ранее официальной Оттавой антироссийские ограничения.

"В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом", - говорится в заявлении МИД РФ.

В нем подчеркивается, что "Россия последовательно выступает против любых проявлений экстремизма и ксенофобии и будет продолжать принимать меры по защите своих государственных интересов и исторической правды".