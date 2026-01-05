Володин предложил создавать оздоровительные лагеря для детей при крупных предприятиях

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за поиск новых форм организации детского отдыха не только летом, но и в зимний период, в том числе создавая оздоровительные учреждения при крупных предприятиях.

"Дети в школе испытывают очень большие нагрузки, стрессы, поэтому необходим отдых не только летом, когда каникулы, но и зимой, чтобы ребенок восстановился, отвлекся от занятий, где-то, наоборот, вспомнил пройденный материал", - цитирует в понедельник пресс-служба Госдумы слова Володина.

По его словам, "есть запрос на то, чтобы в каждом районе любого субъекта Российской Федерации были муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения".

"Там, где школа закрывается - в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь", - считает он.

При крупных предприятиях также можно создавать оздоровительные учреждения для детей, добавил председатель Госдумы. "От этого выиграют сами предприятия: те, кто на них работает, будут спокойны за своих детей, а дети будут здоровы. Любые подходы надо поддерживать", - отметил он.

Кроме того, "есть возможность создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов", добавил Володин.