В новогодние праздники в РФ увеличилось число обращений к медикам

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил повышенное число обращений в медучреждения, в том числе с травмами в новогодние праздники, и призвал сократить употребление алкоголя.

"Новогодние праздники продолжаются, и, к сожалению, мы фиксируем повышенное количество обращений, в том числе с травмами. Уважаемые друзья, берегите себя, будьте умеренны в употреблении алкоголя", - сказал Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

"Особенно хочу обратиться к водителям: в условиях снегопада и гололёда будьте максимально внимательны и дисциплинированы за рулём. Наша общая задача - чтобы праздники не были омрачены проблемами со здоровьем", - подчеркнул он.