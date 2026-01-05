Над регионами РФ за четыре часа нейтрализовали 42 дрона ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 16:00 до 20:00 по московскому времени понедельника перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 16 дронов нейтрализованы над Белгородской областью, семь - над Курской, шесть - над Рязанской, пять - над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву. Четыре беспилотника уничтожены над Ростовской областью, два - над Тульской и по одному - над Брянской и Воронежской областями.