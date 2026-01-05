Вечером над регионами РФ сбито 55 дронов
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 20:00 до 23:00 по Москве понедельника перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 31 БПЛА ликвидирован над территорией Брянской области, 11- над территорией Ростовской области, три БПЛА - над Белгородской областью.
По два беспилотника сбиты в Волгоградской, Рязанской областях и над территорией Московского региона, в том числе один - на подлете к столице.
По одному БПЛА перехвачено над территориями Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей.