Вечером над регионами РФ сбито 55 дронов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 20:00 до 23:00 по Москве понедельника перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что 31 БПЛА ликвидирован над территорией Брянской области, 11- над территорией Ростовской области, три БПЛА - над Белгородской областью.

По два беспилотника сбиты в Волгоградской, Рязанской областях и над территорией Московского региона, в том числе один - на подлете к столице.

По одному БПЛА перехвачено над территориями Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей.