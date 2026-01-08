Поиск

В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине пострадали два человека

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В городе Грайворон в результате удара дрона по движущемуся автомобилю ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины медики диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого - баротравму", - написал он в Telegram.

Пострадавших повезли лечиться в Белгород.

В результате взрыва дрона в двух частных домах выбиты окна.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 января 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Грайворон Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Коми перевернулся экскурсионный автобус с детьми

 В Коми перевернулся экскурсионный автобус с детьми

Москва призвала Вашингтон вернуться к нормам международного судоходства

В Приангарье в столкновении грузовика и внедорожника погибли четверо

 В Приангарье в столкновении грузовика и внедорожника погибли четверо

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

Задерживаются шесть поездов по сообщению с Крымом

Для иностранцев введут ответственность за уклонение от медосвидетельствования

Силы ПВО в течение ночи нейтрализовали 66 украинских БПЛА

Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае

Первая группа застрявших на Сокотре россиян покинула Йемен

Силы ПВО в течение трех часов сбили девять БПЛА над регионами РФ и Черным морем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8081 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });