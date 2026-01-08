В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине пострадали два человека

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В городе Грайворон в результате удара дрона по движущемуся автомобилю ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины медики диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого - баротравму", - написал он в Telegram.

Пострадавших повезли лечиться в Белгород.

В результате взрыва дрона в двух частных домах выбиты окна.