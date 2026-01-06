Поиск

Минобороны заявило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Группировка "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне специальной военной операции, "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" - улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - заявили в ведомстве.

Группировка в течение суток нанесла удары по шести бригадам и трем украинским полкам в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ составили свыше 240 военных, две боевые бронемашины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и склад материальных средств, сказано в сообщении.

По данным Минобороны, группировка "Центр" нанесла удары по 10 бригадам и двум полкам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. "Потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства", - сообщили в министерстве.

В ведомстве заявили, что группировкой "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица и Ольховатка Харьковской области", - сказали военные.

По их данным, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили до 200 военных, пять боевых бронемашин, 26 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, зенитный ракетный комплекс, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Группировка войск "Запад" нанесла удары по четырем украинским бригадам в Харьковской области, потери ВСУ за сутки составили до 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей, пять артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по шести бригадам ВСУ в ДНР, потери украинской армии составили до 210 военных, восемь боевых бронемашин, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово и Новоандреевка Запорожской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
