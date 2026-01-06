Поиск

"Протон-М", "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б" используют при развертывании орбитальной станции

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" будет использована для выведения научно-энергетического модуля Российской орбитальной станции (РОС), для выведения на орбиту базового и целевых модулей - ракета "Ангара-А5М", для выведения "малых" модулей - "Союз-2.1б", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Ракету-носитель "Протон-М" планируется использовать только для выведения научно-энергетического модуля. На текущий момент ракета, специально доработанная для запуска модуля, уже изготовлена", - сказал он журналистам во вторник.

По его словам, базовый и целевые модули станции будут выводиться с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5М".

"Малые" модули будут доставлены на орбиту ракетами-носителями "Союз-2.1б", - сказал первый вице-премьер РФ.

Денис Мантуров РОС Российская орбитальная станция Ангара-А5 Союз-21б Протон-М
