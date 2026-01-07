Военные сообщили о продвижении группировки войск "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, группировки "Центр" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, "Восток" - продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в его сообщении.

По словам военных, группировки "Центр" и "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.

В Минобороны заявили, что группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны. Группировка в течение суток нанесла удары по тем бригадам и двум украинским полкам в Запорожской области, потери ВСУ составили: свыше 270 военных, бронетранспортер, четыре боевые бронемашины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", сообщили в министерстве.

По его данным, группировка "Центр" нанесла удары по 15 бригадам и двум полкам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: более 425 военнослужащих, танк Leopard, девять боевых бронемашин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран".

Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, сказано в сообщении.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Волчанские Хутора, Покаляное, Рясное и Терновая Харьковской области", - сообщили военные.

По их информации, потери ВСУ за сутки составили: до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ARTHUR, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Группировка "Запад" нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии составили: до 190 военнослужащих, две боевые бронемашины, 14 автомобилей и пять складов боеприпасов, заявили в министерстве.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: свыше 190 военных, семь боевых бронемашин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств, говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орехов Запорожской области, Львово и Никольское Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что потери украинской армии на данном направлении составили: до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.