Группа юных спортсменов отравилась в гостинице Сочи

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Массовое отравление детей, приехавших в Сочи на соревнования, произошло в одной из гостиниц города, сообщает прокуратура Краснодарского края в среду.

"Установлено, что в гостинице поселка Лоо Лазаревского района города Сочи произошло отравление детей в возрасте 10-12 лет, прибывших для участия в проведении соревнований по регби", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Прокуратурой Лазаревского района Сочи начала проверку по факту массового отравления детей