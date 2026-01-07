Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях заболевания детей в гостинице Сочи

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опровергли версию о массовом отравлении детей в одной из гостиниц Сочи, сообщает региональное управление в среду.

"В ходе расследования установлены единичные случаи заболевания детей. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся исследования биологического материала от заболевших и контактных лиц, персонала отеля, проб из внешней среды (в том числе продуктов питания) на широкий спектр возбудителей инфекционных заболеваний. В отеле организовано проведение заключительной дезинфекции.

"Риск распространения инфекции оценивается как низкий", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 января массовое отравление детей, приехавших в Сочи на соревнования, произошло в одной из гостиниц города.

По данным надзорного ведомства, пострадавшим детям и их сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Сообщалось также, что возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей, приехавших в Сочи на соревнования.