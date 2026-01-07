СКР назвал неисправность и ошибку пилота возможной причиной падения вертолета в Прикамье

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Следователи установили предварительные причины крушения частного вертолета в Пермском крае, в результате которого погибли два человека, сообщает Центральное МСУТ СКР в своем телеграм-канале в среду.

"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что частный вертолет, который вылетел с территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае, в процессе полета зацепил провода линии электропередачи и рухнул. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу.