Поиск

Теплоснабжение свыше 1,3 тыс. жителей поселка в Прикамье восстановлено после аварии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Кровля и обшивка стен котельной в поселке Теплая Гора (Пермский край) восстановлены, газовые котлы запущены в работу, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России в среду.

"Аэромобильная группировка МЧС России завершила работы по монтажу кровли и обшивки стен котельной в поселке Теплая Гора в Пермском крае. Обслуживающими организациями восстановлена работоспособность второго газового котла. В настоящее время функционируют два основных котла и один мобильный", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время продолжается мониторинг температурного режима в квартирах и работы по стравливанию воздуха из систем отопления в жилых домах.

В телеграм-канале регионального министерства ЖКХ сообщается, что система теплоснабжения поселка функционирует в штатном режиме, обеспечивая нормативные параметры отопления жилфонда.

Работы на основном котле №1 продолжаются, отмечает министерство.

Как сообщалось, 2 января около 40 домов с населением более 1,3 тыс. человек остались без тепла в поселке Теплая Гора из-за аварии в котельной.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщал, что произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя.

В тот же день теплоснабжение жителей было организовано по временной схеме.

Пермский край МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 7 января

МИД РФ потребовал не препятствовать возвращению на родину находящихся на Marinera россиян

 МИД РФ потребовал не препятствовать возвращению на родину находящихся на Marinera россиян

Минтранс сообщил, что танкер Marinera получил временное разрешение использовать флаг РФ

Контакт с ЛЭП стал причиной крушения вертолета в Пермском крае

Частный вертолет разбился в Прикамье

Снегопады прогнозируются в регионах центра европейской части России

Движение поездов на Транссибе полностью восстановлено после схода вагонов в Приамурье

 Движение поездов на Транссибе полностью восстановлено после схода вагонов в Приамурье

Корабль береговой охраны США преследует танкер под флагом РФ в Атлантике

Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья

 Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья

Макрон заявил, что в ближайшие недели возобновит диалог с Путиным
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 101 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8073 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });