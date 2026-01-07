Теплоснабжение свыше 1,3 тыс. жителей поселка в Прикамье восстановлено после аварии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Кровля и обшивка стен котельной в поселке Теплая Гора (Пермский край) восстановлены, газовые котлы запущены в работу, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России в среду.

"Аэромобильная группировка МЧС России завершила работы по монтажу кровли и обшивки стен котельной в поселке Теплая Гора в Пермском крае. Обслуживающими организациями восстановлена работоспособность второго газового котла. В настоящее время функционируют два основных котла и один мобильный", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время продолжается мониторинг температурного режима в квартирах и работы по стравливанию воздуха из систем отопления в жилых домах.

В телеграм-канале регионального министерства ЖКХ сообщается, что система теплоснабжения поселка функционирует в штатном режиме, обеспечивая нормативные параметры отопления жилфонда.

Работы на основном котле №1 продолжаются, отмечает министерство.

Как сообщалось, 2 января около 40 домов с населением более 1,3 тыс. человек остались без тепла в поселке Теплая Гора из-за аварии в котельной.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщал, что произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя.

В тот же день теплоснабжение жителей было организовано по временной схеме.