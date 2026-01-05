Свыше 1,3 тыс. человек остались без тепла в поселке в Прикамье из-за аварии в котельной

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Около 40 домов с населением более 1,3 тыс. человек остались без теплоснабжения из-за ЧП в котельной в поселке Теплая гора (Пермский край), сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России в понедельник.

"В результате происшествия в газовой модульной котельной, произошло отключение отопления. Без тепла остаются 38 жилых домов с населением 1366 человек и пять социально значимых объектов", - сообщили в министерстве.

Для оказания помощи жителям поселка направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю. Спасатели развернут пять мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый.

На месте создан оперштаб по ликвидации последствий и восстановлению работоспособности котельной.

Отмечается, что жителей поселка обеспечивают отопительными приборами, создано три стационарных пункта обогрева на 294 человека.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего оборудование выведено из строя.

В настоящее время специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы, ведут настройку оборудования. На месте готовится площадка для установки модульной котельной.

Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях - сейчас в домах около 20 градусов. Жителям также предлагаются отопительные приборы.

Глава региона отметил, что до конца дня специалисты должны настроить подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной.