Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая возросшие геополитические риски, активность торгов в целом остается пониженной из-за официального выходного дня в России.

К 07:02 мск индекс МосБиржи составил 2726,28 пункта (-0,69%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,4%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,4%), МКПАО "Яндекс" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "Роснефти" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), МКПАО "ВК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%) и Сбербанка (-0,5%).

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и министерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Американская операция проведена после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. "Блокада незаконной нефти из Венесуэлы под санкциями, остается во всей силе везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

Российская сторона требует неукоснительного соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту судна "Маринера", заявили в среду в МИД РФ.

"МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике. С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Американский президент Дональд Трамп в среду пообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами. "У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них", - написал президент в соцсети Truth Social. "Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии". В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Бумаги финансовых и нефтяных компаний, начавших 2026 год на позитивной ноте, заметно подешевели по итогам торгов. В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил, что эта страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. В среду стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Кроме того, США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, следовавший под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала танкер судном "теневого флота Венесуэлы", которое перевозило подсанкционную нефть.

Эксперты предупреждают о риске усиления турбулентности финансовых рынков в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы, а также риторикой Трампа в отношении Гренландии.

Котировки бумаг оборонных компаний США упали после нападок американского президента на представителей сектора. Трамп написал в соцсети Truth Social, что компании недостаточно быстро производят вооружение, пообещав заблокировать выплату ими дивидендов и обратный выкуп акций. Кроме того, Трамп заявил, что США должны запретить крупным институциональным инвесторам покупать дома на одну семью, чтобы сделать жилье для американцев более доступным. На этом фоне подешевели бумаги крупных инвесторов в жилую недвижимость.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует плавное снижение (-0,13%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 8 января.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга и Японии снижаются на 0,5-1,2%, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи подрастают на 0,2-0,6%.

В свою очередь мировые цены на нефть 8 января утром демонстрируют умеренно позитивную динамику после заметного снижения накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:02 мск увеличилась на 0,43%, до $60,23 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,45%, до $56,24 за баррель.

Правительство Соединенных Штатов Америки начало реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и американских союзников. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США. Все поступления от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут в первую очередь зачислены на счета, контролируемые США, в банках, признанных во всем мире, чтобы гарантировать законность и целостность окончательного распределения выручки, уточняет ведомство.

"Эти средства будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США. Продажа нефти начнется немедленно, ожидается реализация около 30-50 млн баррелей. Она будет продолжаться неопределенное время", - отмечает Минэнерго.

США выборочно снимают санкции, чтобы обеспечить транспортировку и продажу венесуэльской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. В частности, будет разрешен импорт отдельных видов нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг, чтобы компенсировать многолетнее снижение добычи и обеспечить рост в краткосрочной перспективе. "Это потребует использования технологий, экспертных знаний и инвестиций от американских и других международных партнеров в энергетической отрасли", - указывает Минэнерго.