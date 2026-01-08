Поиск

Аэропорт Сочи задерживает вылет 20 рейсов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи после ночных ограничений задерживает вылет 20 рейсов более чем на два часа, сообщила пресс-служба предприятия.

Утром в четверг аэропорт работает штатно, без ограничений, рейсы на вылет отправляются по факту очередности и готовности самолетов, рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия.

"По состоянию на 09:00 по Москве: один рейс остается на запасном в Минеральных Водах по решению экипажа, более чем на 2 часа задерживаются 20 рейсов", - говорится в сообщении.

Ограничения для аэропорта действовали в течение нескольких часов ночью.

