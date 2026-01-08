Поиск

В России будет создана цифровая платформа рыбохозяйственного комплекса и АПК

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В России будет создана единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением технологии искусственного интеллекта, сообщает сайт правительства.

Такое поручение по итогам отраслевой стратегической сессии, состоявшейся в ноябре 2025 года, дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Цифровая платформа обеспечит интеграцию федеральных государственных о информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления агропромышленным комплексом, а также будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций.

Над ее созданием будут работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство. Срок исполнения поручения - 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад в правительстве ожидают не позднее 1 июля 2026 года.

Минсельхозу и Минфину поставлена задача вместе с Минобрнауки не позднее 29 апреля представить в правительство согласованные предложения о возможности приоритетного оказания государственной поддержки проектам, связанным с внедрением таких разработок.

Минсельхозу, Минфину и Минобрнауки совместно с Минэкономразвития в срок до 18 мая поручено проработать возможность использования механизмов, при которых часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, направляется на финансирование разработчика указанных технологий для проведения новых исследований.

К 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос.

Кроме того, Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений.

