Поиск

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Братское в Днепропетровской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Братское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Также силы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.

"Штурмовыми подразделениями группировки войск "Восток" занят крупный район обороны противника площадью более 9 квадратных километров", - говорится в сообщении министерства.

В Минобороны заявили, что военнослужащие зачистили более 170 зданий и строений.

"Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение - его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток"", - сообщили военные.

По их информации, в ходе взятия под контроль Братского ВСУ понесли "серьезные потери в живой силе и технике, также было уничтожено более 10 роботизированных платформ и тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины", - сказано также в сообщении.

Удары также были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 152 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.

Группировки войск "Север", "Запад", "Южная", "Центр" в течение суток улучшили положение в зоне СВО, сообщило также ведомство.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка и Рыжевка Сумской области", - отметили в Минобороны.

На харьковском направлении группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районе двух населенных пунктов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Глушковка и Благодатовка Харьковской области", - сообщили в министерстве.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 200 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка, Торецкое Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области", - сообщили в Минобороны.

По данным российских военных, группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Веселянка и Новояковлевка Запорожской области.

Общие суточные потери ВСУ, по данным Минобороны России, превысили 1,1 тысячи человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Днепр ВСУ Украина Братское Днепропетровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Приангарье в столкновении грузовика и внедорожника погибли четверо

 В Приангарье в столкновении грузовика и внедорожника погибли четверо

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

Задерживаются шесть поездов по сообщению с Крымом

Для иностранцев введут ответственность за уклонение от медосвидетельствования

Силы ПВО в течение ночи нейтрализовали 66 украинских БПЛА

Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае

Первая группа застрявших на Сокотре россиян покинула Йемен

Силы ПВО в течение трех часов сбили девять БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Что произошло за день: среда, 7 января

МИД РФ потребовал не препятствовать возвращению на родину находящихся на Marinera россиян

 МИД РФ потребовал не препятствовать возвращению на родину находящихся на Marinera россиян
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8080 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 107 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });