Минобороны сообщило о взятии под контроль села Братское в Днепропетровской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Братское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Также силы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.

"Штурмовыми подразделениями группировки войск "Восток" занят крупный район обороны противника площадью более 9 квадратных километров", - говорится в сообщении министерства.

В Минобороны заявили, что военнослужащие зачистили более 170 зданий и строений.

"Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение - его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток"", - сообщили военные.

По их информации, в ходе взятия под контроль Братского ВСУ понесли "серьезные потери в живой силе и технике, также было уничтожено более 10 роботизированных платформ и тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины", - сказано также в сообщении.

Удары также были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 152 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.

Группировки войск "Север", "Запад", "Южная", "Центр" в течение суток улучшили положение в зоне СВО, сообщило также ведомство.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка и Рыжевка Сумской области", - отметили в Минобороны.

На харьковском направлении группировка "Север" нанесла удары по ВСУ в районе двух населенных пунктов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Глушковка и Благодатовка Харьковской области", - сообщили в министерстве.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 200 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка, Торецкое Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области", - сообщили в Минобороны.

По данным российских военных, группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Веселянка и Новояковлевка Запорожской области.

Общие суточные потери ВСУ, по данным Минобороны России, превысили 1,1 тысячи человек.