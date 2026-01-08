Поиск

В Калужской области в ДТП погибли четыре человека

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Бабынинском районе Калужской области столкнулись грузовик и легковая машина, погибли четыре человека, пострадал еще один, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в полдень на 209-м километре трассы М-3.

"По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем Ford, допустила занос автомобиля, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с грузовым автомобилем Mercedes", - говорится в сообщении.

Погибли водитель и трое пассажиров Ford, в том числе ребенок. Еще один ребенок доставлен в больницу с травмами

В результате ДТП трасса частично перекрыта, автомобили двигаются по одной полосе.

МВД Калужская область Бабынинский район
