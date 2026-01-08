В Нижнем Тагиле после пожара на мебельной фабрике нашли погибшего

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле на мебельной фабрике на улице Трикотажников произошел пожар, в здании обрушилась часть конструкций, погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

Пожар начался в котельной ЗАО "Нижнетагильская мебельная фабрика" со взрыва твердотопливного котла, там частично на площади 50 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:12 по местному времени, в 18:01 открытое горение было ликвидировано, в 18:47 был найден погибший.

Пожар тушили 42 человека и 13 единиц техники.